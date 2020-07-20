Пекин, 20 июля 2020, 10:31 — REGNUM Усиление военного присутствия США в Южно-Китайском море подрывает ситуацию в этом регионе, заявил посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай.
По его словам, без внешнего вмешательства острота ситуации в регионе снижалась, была достаточно стабильной.
«К несчастью страны, подобные США, изо всех сил пытаются вмешиваться, направлять свои войска, наращивать военное присутствие в регионе», — цитирует его агентство «Синьхуа».
Как сообщало ИА REGNUM, США проводят учения в Южно-Китайском море с участием авианосцев Nimitz и Ronald Reagan.
Отметим, авианосцы Nimitz и Ronald Reagan участвуют в маневрах уже второй раз за месяц. Военные учения Тихоокеанского флота США прошли также 4−5 июля. В начале июля в море проходили учения кораблей китайского флота.
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