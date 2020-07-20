Джакарта, 20 июля 2020, 10:13 — REGNUM Индонезия и Новая Зеландия договорились укреплять комплексное партнерство, особенно в отношении борьбы с COVID-19, сообщает Sindonews.
Известно, что договоренность была достигнута на двусторонней встрече высокопоставленных чиновников двух стран, проведенной в режиме онлайн.
На встрече стороны подчеркнули важность двустороннего и многостороннего сотрудничества и укрепления комплексного партнерства, особенно в торговых отношениях, а также региональных и глобальных проблем, представляющих взаимный интерес.
«Обсуждая совместные достижения в борьбе с COVID-19, Индонезия выразила признательность Новой Зеландии за поддержку в расширении возможностей Института Эйкмана и информированности сообщества», — говорится в заявлении МИД Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия через посольство своей страны в Риме стремится улучшить двусторонние отношения с Мальтой посредством онлайн-встречи между представителями МИД двух стран.
Подробнее в материале: Индонезия намерена развивать двусторонние связи с Мальтой
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