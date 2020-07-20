Нур-Султан, , 10:12 — REGNUM Внештатный советник президента Казахстана по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов освобождён от занимаемой должности. Об этом 20 июля написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Глава государства выразил благодарность Олжасу Абдумаликовичу за предложения по развитию экономики», — написал представитель главы казахстанского лидера.

Напомним, Олжас Худайбергенов назначен внештатным советником президента Казахстана в декабре 2019 года. В мае экономист заявил, что ситуация на государственной службе достигла «пика бессмысленно бюрократии». Он отметил, что от этого страдают население, бизнес и сами чиновники.

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