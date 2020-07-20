Киев, , 10:11 — REGNUM Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк (фракция «Батькивщина») считает как минимум поспешной легализацию игорного бизнеса, за которую ранее проголосовал украинский парламент.

Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода», материал опубликован 19 июля.

Кондратюк заявила, что для нее «большая загадка», почему соответствующий закон так быстро надо было принимать.

«А местные органы спросили — хотят ли они иметь у себя в городах или где-то в районах, или в областях эти места, где люди могут приходить и играть, не говоря об этих игровых автоматах? А у людей спросили… эти люди будут бежать в эти ломбарды и закладывать последнее, что у них есть», — задалась вопросом вице-спикер.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июля Верховная рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса, в авральном порядке рассмотрев более 3,5 тыс. правок к документу. Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сразу после голосования заявила, что с помощью данного закона власти намерены получить в бюджет порядка 4 млрд грн в год, но для этого сначала украинцы должны проиграть куда большую сумму. Окончательное вступление в силу закона пока заблокировано — несколько депутатов оспорили законность принятого документа.