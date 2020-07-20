Оренбург, , 09:58 — REGNUM В Оренбурге региональное отделение партии «Единая Россия» определилось со списком кандидатов на выборы в Оренбургский горсовет. Единороссы выдвигают 95 человек, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в реготделении.

На выборах в качестве кандидатов будут участвовать 20 партийцев по одномандатным округам и 75 человек по единому избирательному округу в составе 20 территориальных частей. Среди кандидатов — 16 действующих депутатов горсовета и шесть молодых политиков — участников проекта «Политстартап».

Стоит отметить, в конце мая в областном центре прошло предварительное внутрипартийное голосование. Явка составила 4,5%. В праймериз участвовали около 16 тыс. выборщиков.

Напомним, в сентябре 2020 года В Оренбургской области запланировано 459 избирательных кампаний муниципального уровня. Замещению подлежат 4 350 депутатских мандатов. В частности, в Оренбургский горсовет выберут 40 депутатов.