Киев, , 09:55 — REGNUM В команде Владимира Зеленского уже определись, кого офис президента Украины и политическая партия «Слуга народа» будет выдвигать на местных выборах кандидатами в мэры в крупнейших городах страны.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники издание «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 20 июля.

В частности, как говорится в статье, а команде президента хотят выдвинуть против мэра Одессы Геннадия Труханова одного из фронтменов команды КВН «Одесские джентльмены», предпринимателя Олега Филимонова. Сообщается, что якобы его кандидатуру одобрил сам президент Владимир Зеленский.

В Харькове «Слуга народа» собирается выдвинуть против действующего мэра геннадия Кернеса бизнесмена из сферы IT Романа Катеринчика. Впрочем, негласно в «Слуге народа» признают: особых надежд на победу не возлагают, за считанные месяцы найти реальную альтернативу Кернесу в городе им не удастся.

В Днепропетровске, по словам источников в команде Зеленского, хотят выдвинуть в мэры главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешнего депутата облсовета Сергея Рыженко. Впрочем, отмечается в материале, здесь ситуация более сложная, поскольку хороший рейтинг имеет также народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, который не скрывает своих амбиций на должность городского главы и уже заявил, что будет баллотироваться, независимо от того, на ком остановит свой выбор президент.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля на заседании парламентской фракции «Слуги народа» путем праймериз определили кандидата от партии на выборах мэра Киева. Партию будет представлять действующий депутат от «Слуги народа», экс-мэр городка Рава-Русская (Львовская область Украины) Ирина Верещук.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября нынешнего года.