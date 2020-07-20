Банги, , 09:53 — REGNUM Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) призвали правительство Центральноафриканской республики (ЦАР) и глав соседних государств принять усиленные меры по предотвращению беспорядков, которые могут усилиться в преддверии президентских выборов в стране. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад экспертной группы ООН.

Беспорядки, названные экспертами «долгосрочной угрозой» для ЦАР, могут вспыхнуть за шесть месяцев до выборов, в особенности на северо-востоке страны.

В докладе также сообщается, что в последнее время насилие вызвано проникновением в страну боевиков из соседних стран с целью пополнить свои ряды. По словам экспертов, это выяснилось после того, как на территории ЦАР были обнаружены тела боевиков из Чада и Судана.

Эксперты также выразили обеспокоенность в связи с трансграничной торговлей оружием между ЦАР, Суданом, Чадом и ДР Конго. В докладе также сообщалось, что несмотря на заключение мирного соглашения правительства ЦАР с повстанческими группировками, существуют опасения того, что боевики запасаются оружием.