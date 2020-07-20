Норт-Чарлстон, , 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг. Об этом передает телеканал Fox News.

Встреча прошла в городе Норт-Чарлстон в штате Южная Каролина. Уэст был в бронежилете с надписью Security.

В ходе выступления кандидат в президенты затронул ряд тем, в числе которых — международная торговля, лицензионные права и аборты.

Так, Канье Уэст рассказал, что его отец был против его рождения, но мать сохранила ему жизнь. Те, кто рожает, должны получать материальную поддержку, подчеркнул рэпер.

Как сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента США в избирательной комиссии штата Оклахома. Уэст намерен представлять партию BDY (Birthday Party, что переводится и как «Партия дня рождения», и как «Вечеринка по случаю дня рождения»).

Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, в преддверии голосования противостояние между кандидатами на высший пост в стране значительно обостряется.

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