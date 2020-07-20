Ереван, , 09:41 — REGNUM В ночь с 19 на 20 июля с азербайджанской стороны произошло девять случаев нарушения режима перемирия на границе Армении и Азербайджана. Об этом 20 июля сообщила на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

Как отметила пресс-секретарь, на границе двух стран в ночь с 19 на 20 июля и по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие.

«Противник на отдельных участках границы нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 9 раз, произведя по армянским позициям 137 выстрелов», — написала Степанян.

Также она уточнила, что ВС Азербайджана дважды провели обстрелы опорных пунктов ВС Армении у села Чамбарак с применением автоматического станкового гранатомета АГС-17, который был прекращен после ответного огня с армянской стороны. При этом, как сообщила Степанян, армянские военные вынуждены были ответить и при огне со стороны Азербайджана у села Паруйр Севак.

Кроме этого, пресс-секретарь армянского минобороны указала, что также перемирие было нарушено с азербайджанской стороны в направлении армянских позиций, дислоцированных близ сел Чинари, Неркин Кармирахбюр, Беркабер, Бердаван и дважды у села Хндзорут, где армянские военные не открывали ответного огня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 июля папаРимский Франциск во время традиционной воскресной проповеди заявил, что мирное решение ситуации между Азербайджаном и Арменией должно быть достигнуто посредством диалога двух стран.