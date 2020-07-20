Киев, , 09:37 — REGNUM На Украине сегодня, 20 июля, продолжается обсуждение ситуации с задержанием и обысками ветеранов Великой Отечественной войны, которые принимали участие в торжественных мероприятиях в честь 77-й годовщины битвы под Прохоровкой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ситуация случилась еще в ночь с 12 на 13 июля, но огласку история получила лишь накануне. Украинские ветераны возвращались из России, возглавлял группу ветеран отряда спецназа органов госбезопасности, участник войны в Афганистане, бывший заместитель гендиректора Харьковского завода им. Малышева 70-летний Михаил Исаев. С собой люди везли памятные медали «75 лет Великой Победы», и именно эти медали и стали причиной задержания сотрудниками Службы безопасности Украины на КПП «Гоптовка». Как рассказал журналистам Исаев, его и других ветеранов, большинству из которых за 90 лет, практически десять часов продержали на КПП, но в итоге все же опустили.

Депутат Рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что действия сотрудников СБУ, которые задержали группу ветеранов и подвергли их столь унизительному обыску, являются очередным подтверждением существования на Украине системы политических репрессий.

Данная «карательная операция» украинских спецслужб является очередным подтверждением политических репрессий в стране, отметил он.

«Мог ли представить человек, отдавший многие годы укреплению обороноспособности нашей страны на должности заместителя гендиректора легендарного танкового завода им. Малышева, ветеран спецназа, служивший в Афганистане, что станет объектом разработки спецслужб за то, что передавал своим боевым товарищам искренние поздравления и медали, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне? Пожалуй, такое не могло ему присниться и в страшном сне», — комментирует ситуацию один из лидеров оппозиции.

По его словам, система политических преследований, унаследованная Зеленским и его командой от его предшественника Порошенко, с каждым днем набирает обороты.

«И в ее жернова уже попадают не просто невиновные, а люди, которых карают за их многолетний героический труд на благо нашей Родины», — сказал Медведчук.