Львов, Украина, 20 июля 2020, 09:32 — REGNUM Абитуриентов из ДНР и ЛНР, поступающих в украинские вузы, следует проверять на детекторе лжи, заявил политолог и журналист Юрий Грицик 19 июля в интервью информационному агентству «Вголос».
Он рассказал, что в 70-х годах XX века подобное тестирование проходили эмигранты, возвращавшиеся в Израиль. Многие из них якобы имели «признаки менталитета той нации, в среде которой они родились и выросли».
Заявление политолога прокомментировал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко в своём telegram-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что за последние шесть лет Украина сделала всё, чтобы Донбасс не вернулся в состав страны.
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