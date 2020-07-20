Львов, Украина, , 09:32 — REGNUM Абитуриентов из ДНР и ЛНР, поступающих в украинские вузы, следует проверять на детекторе лжи, заявил политолог и журналист Юрий Грицик 19 июля в интервью информационному агентству «Вголос».

Он рассказал, что в 70-х годах XX века подобное тестирование проходили эмигранты, возвращавшиеся в Израиль. Многие из них якобы имели «признаки менталитета той нации, в среде которой они родились и выросли».

«Эти технологии — не новые, и власть, имея желание и политическую волю, могла бы их эффективно использовать, решая сразу две серьёзные проблемы — вопрос внутренней безопасности и снятия социального напряжения», — добавил Грицик.

Заявление политолога прокомментировал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко в своём telegram-канале.

«Кому ещё нужны доказательства, что дети из республик [Донбасса] всегда будут для них людьми второго сорта и никогда не смогут нормально сосуществовать с украинцами?» — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что за последние шесть лет Украина сделала всё, чтобы Донбасс не вернулся в состав страны.

Читайте также: Бывший депутат Рады заявил, что Украина «отказалась» от Донбасса и Крыма