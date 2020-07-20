Киншаса, , 09:19 — REGNUM Президент ДР Конго Феликс Чисекеди выступил с обращением к членам своей политической партии и партии его предшественника Жозефа Кабилы, призвав их к «миру и солидарности», подчеркнув, что правящая коалиция между двумя партиями «нерушима». Об этом передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление Чисекеди на пресс-конференции после официального однодневного визита в столицу Республики Конго, Браззавиль.

Президент подчеркнул, что политическая напряженность, с которой его страна сталкивается в настоящее время, будет разрешена без распада правящей коалиции.

«В первую очередь важно учитывать национальные интересы. Каждая сторона должна отдавать приоритет интересам нашей страны. Мы завершим имеющиеся разногласия. Я гарантирую, что коалиция останется нерушимой. На пресс-конференции присутствуют заинтересованные стороны, которые работают над решением проблемы», — заявил Чисекеди.

Напомним, что несколько недель назад между членами двух партий правящей коалиции возникли разногласия. Ряд политиков выступил против предложения партии Кабилы «Общий фронт для Конго» (FCC), занимающей большинство мест в парламенте, реформировать судебную власть, в частности предоставить министерству юстиции больший контроль над предъявлением обвинений. Это привело к краткосрочному аресту министра юстиции ДР Конго, после чего премьер-министр страны пригрозил уходом в отставку.

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