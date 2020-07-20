Париж, , 09:03 — REGNUM Власти Франции, Германии и Италии выступили с совместным заявлением по ситуации в Ливии, призвав все стороны немедленно прекратить боевые действия и положить конец продолжающейся военной эскалации по всей стране, сообщили в Елисейском дворце в Париже.

Лидеры трех стран встретились в Брюсселе в кулуарах Европейского совета, чтобы обсудить ситуацию в Ливии, поделившись серьезной обеспокоенностью по поводу роста военной напряженности в этой стране и увеличения риска региональной эскалации.

«Мы разделяем серьезную обеспокоенность по поводу роста военной напряженности в этой стране. Мы призываем всех иностранных участников положить конец усиливающемуся вмешательству и полностью соблюдать эмбарго на поставки оружия, введенное Советом Безопасности ООН. Мы готовы рассмотреть вопрос о возможном применении санкций, если нарушения эмбарго на море, на суше или в воздухе сохранятся», — говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Германии и Италии.

Европейские страны также напомнили о необходимости быстро снять нефтяную блокаду и гарантировать справедливое и прозрачное распределение доходов от нефти на благо всех жителей Ливии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ношение защитной маски становится обязательным в закрытых общественных местах во Франции.

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