Москва, , 08:56 — REGNUM Китай проигрывает информационно-психологическую и пропагандистскую войну с США, которые нашли самые уязвимые точки Китая, заявил и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Китай тихо накатал на весь мир, накатывая новые и новые инициативы — «Пояс и путь»… и он думал, что так и будет. И когда американцы начали жестко отвечать, Китай растерялся, на мой взгляд. Потому что он думал, что комфортная ситуация будет сохраняться до бесконечности», — заявил Маслов.

По его словам, ситуация в Гонконге является очень поразительной на фоне происходящего в американском Портленде. Действия гонконгской полиции намного мягче, чем действия их американских коллег.

«При этом американцы говорят, что это нарушение прав человека. Это Китай поразило, он пытался объяснить, но он очень плохо объясняет, он не умеет подавать информацию для внешнего мира. То, что он использует — газета Global Times, — это кондовая в самом плохом смысле этого слова, корявая коммунистическая пропаганда», — продолжил эксперт.

По его словам, в Китае есть хорошие пропагандисты, однако они не могут найти правильного формата пропаганды. При этом США действуют в отношение Китая очень грамотно, сумев раскачать ситуацию внутри страны. И причина их успеха — понимание расположения самых болевых точек Китая.