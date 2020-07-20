Москва, 20 июля 2020, 08:56 — REGNUM Китай проигрывает информационно-психологическую и пропагандистскую войну с США, которые нашли самые уязвимые точки Китая, заявил и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, ситуация в Гонконге является очень поразительной на фоне происходящего в американском Портленде. Действия гонконгской полиции намного мягче, чем действия их американских коллег.
По его словам, в Китае есть хорошие пропагандисты, однако они не могут найти правильного формата пропаганды. При этом США действуют в отношение Китая очень грамотно, сумев раскачать ситуацию внутри страны. И причина их успеха — понимание расположения самых болевых точек Китая.