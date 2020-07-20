Москва, , 08:54 — REGNUM Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии, сообщил офицер российского Центра примирения враждующих сторон в САР Александр Казаков.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование, — цитирует его РИА Новости. — Были проверены пять населённых пунктов. Протяжённость маршрута составила 55 км».

Как сообщало ИА REGNUM, российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки 18 июля отметили пять нарушений перемирия в арабской республике.

Россия с 2015 года участвует в Сирии в борьбе с терроризмом. Российские военные находятся в стране по просьбе её официальных властей.

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