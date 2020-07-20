Сеул, , 08:56 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продолжает стремительно снижаться. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 13 по 17 июля среди 2516 человек старше 18 лет, уровень поддержки составил 44,8%, что на 3,9% ниже по сравнению с прошлой неделей. Известно, что это самый низкий показатель за девять месяцев.

Уровень неодобрения составил 51%, что на 4,5% выше, чем неделю назад. Известно, что данный показатель является самым высоким с ноября прошлого года.

Эксперты отмечают, что уровень поддержки политики президента сократился в связи с расследованием по случаю смерти бывшего мэра Сеула Пак Вон Суна.

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Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 35,3%, Объединённой партии будущего — 31%, партии Справедливости — 5,9%, Открытой демократической партии — 4,6%, Народной партии — 4,4%.