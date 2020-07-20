Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Американские военные базы, названные именами военачальников Конфедерации, не должны быть переименованы. С ними связаны победы Соединённых Штатов, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Ранее сенатор-демократ Элизабет Уоррен предложила поправку в законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год, которая предполагает переименование военных баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли». Роберт Ли и Брэкстон Брэгг — так звали генералов рабовладельческого Юга, воевавших в Гражданской войне 1861—1865 годов.

Трамп подчеркнул, что форты носили свои названия десятки лет.

«Мы выиграли <…> две прекрасные мировых войны, жестокие и ужасные, и мы выиграли их из «Форта Брэгг», — подчеркнул он.

Глава США добавил, что готов заблокировать проект оборонного бюджета из-за инициативы по переименованию фортов.