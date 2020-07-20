Подгорица, , 08:22 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович 19 июля сообщил, что правительственная группа по переговорам по закону о свободе вероисповедания готова продолжить обсуждение спорных моментов, чтобы найти приемлемое решение открытых вопросов.

Он призвал представителей Сербской православной церкви начать диалог на экспертном уровне уже сегодня, 20 июля.

В свою очередь митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий сообщил, что принимает приглашение Марковича. Заседание, по предложению премьер-министра, состоится 21 июля в 16:00 на вилле Горица в Подгорице. В письме, опубликованном на сайте митрополии, говорится, что духовенство что не теряет надежды на то, что правительство и парламент Черногории в срочном порядке внесут поправки в оспариваемый закон.