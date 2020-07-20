Киев, , 08:22 — REGNUM Зарплата депутата Верховной рады Украины не может обеспечить его работу, заявила представитель фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова 19 июля в интервью телеканалу «Громадське».

"Депутатская заработная плата — не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая», — считает политик.

Третьякова сообщила, что после вычета налогов украинские парламентарии получают на руки 32−35 тыс. гривен или примерно 90 тыс. рублей. Зарплату платят раз в месяц.

«Не успеваешь как-то сформировать свои расходы», — добавила депутат.

По её словам, данная сумма не позволяет депутату Рады обеспечить юридическую поддержку своей деятельности, а также оплатить работу достаточного числа помощников.

Напомним, ранее Третьякова «прославилась» своими высказываниями на тему «низкокачественных» детей, которые рождаются у бедных людей. Несмотря на возникший скандал, депутат сохранила должность главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и не понесла никакого наказания.

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