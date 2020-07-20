Тбилиси, , 08:11 — REGNUM Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 20 июля представит кандидатов в мажоритарные депутаты, которые будут бороться за мандаты в парламенте на предстоящих в конце октября парламентских выборах. Официальная церемония представления кандидатов обществу состоится в поселке Коджори.

По информации пресс-службы партии, список кандидатов был утвержден на заседании политсовета партии, состоявшемся 19 июля.

На заседании присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Гахария, председатель парламента Арчил Талаквадзе, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат Ираклий Кобахидзе, генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие члены совета.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно внесенным в конституцию и избирательное законодательство Грузии поправкам, парламентские выборы 2020 года пройдут по новой модели. В законодательный орган будут избраны 120 депутатов по пропорциональным партийным спискам и 30 — по одномандатным мажоритарным округам. Избирательный барьер для этих выборов понижен до 1%, а также установлен 40% порог, преодоление которого позволит набравшей наибольшее число голосов партии сформировать однопартийное правительство. Эта, смешанная модель будет действовать и в случае проведения в Грузии внеочередных или досрочных выборов в период до 2024 года. С 2024 года вступит в силу предусмотренная Конституцией Грузии модель чисто пропорциональных выборов.