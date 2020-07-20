Париж, , 08:00 — REGNUM С понедельника, 20 июля 2020 года, ношение защитной маски становится обязательным в закрытых общественных местах во Франции, передает BFM TV.

Известно, что за несоблюдение ношения маски в «закрытых помещениях» придется заплатить штраф в размере 135 евро. Для обеспечения соблюдения этого правила проведут проверки.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что меры, в частности, касаются магазинов, заведений, открытых для публики, крытых рынков, банков и закрытых спортивных центров. В кинотеатрах, театрах, ресторанах и барах маска будет обязательной во время передвижения посетителей, но не во время приема пищи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Франции откладывает пенсионную реформу и реформу страхования от безработицы на несколько месяцев.

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