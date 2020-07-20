Тегеран, , 07:53 — REGNUM Подозреваемого в шпионаже в пользу США и Израиля Махмуда Мусави-Маджда казнили в Иране по приговору суда, сообщает агентство IRIB.

Сообщается, что шпион был арестован в 2018 году по подозрениям о сборе информации о командующем Корпуса стражей Исламской Революции Касеме Сулеймани. При этом в судебных документах подчеркивается, что это дело не связано с убийством Сулеймани в январе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля на юго-востоке Ирана была задержана группа человек, связанных с зарубежными спецслужбами. Отмечалось, что суд уже рассмотрел дело и вынес приговор. Однако детали судебного решения, число подозреваемых и страны, в пользу которых осуществлялся шпионаж, не сообщались.

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