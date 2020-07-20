Президент России Владимир Путин 20 июля прибудет в Крым с рабочей поездкой. В Керчи он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей на судостроительном заводе «Залив», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путина в Крыму ждали еще 16 июля, но ему пришлось перенести поездку из-за совещания по бюджету.

Из Керчи по видеосвязи президент свяжется с заводов «Севмаш» в Северодвинске и «Северная верфь» в Санкт-Петербурге — там также сегодня будут закладывать новые корабли.

Как ожидается, 20 июля будут заложены два фрегата модернизированного проекта 22 350, две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» и два универсальных десантных корабля проекта 23 900, отмечается в сообщении ТАСС.