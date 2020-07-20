Путин: «Будем держать курс на развитие современного боеспособного флота»
Россия будет держать курс на развитие современного боеспособного флота, заявил 20 июля российский лидер Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.
Дегтярев готов через месяц доложить президенту о состоянии дел в Хабаровском крае.
Владимир Путин из Керчи связался с депутатом Госдумы Михаилом Дегтяревым и предложил ему возглавить Хабаровский край.
«Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — сказал Дегтярев, поблагодарив президента за доверие.
Путин рассказал о будущих заказах для судостроителей в Керчи
Закладка крупных современных кораблей в Керчи будет продолжена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.
Путин: для крымских верфей предусмотрены особые меры поддержки
В Крыму государство будет субсидировать 30% стоимости судна для тех, кто захочет заказать на верфях полуострова будущие корабли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.
Путин рассказал о планах по господдержке гражданского судостроения
На следующие три года в России запланирована поддержка гражданского судостроения по нескольким направлениям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.
Движение «Бессмертный полк» поддержало решение Путина о переносе шествия
В движении «Бессмертный полк» поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о переносе соответствующего шествия на 2021 год. Об этом заявил источник в руководстве движения.
«Поскольку инициатива изначально исходила от центрального штаба движения, нам очень приятно, что её услышали», — сказал источник агентству ТАСС.
Летальность от COVID-19 в РФ на порядок ниже, чем в других странах — Путин
В России летальность от коронавируса на порядок ниже, чем в других странах, заявил 20 июля президент РФ Владимир Путин.
Президент сфотографировался с судостроителями на заводе «Залив» в Керчи.
«Мы сделаем это широко, мощно, с достоинством», — Путин о проведении «Бессмертного полка» в 2021 году.
Как бы нам ни хотелось, нам придется перенести «Бессмертный полк» на следующий год, — сказал Путин.
Путин высоко оценил эффективность российского военного флота
Россия входит в число ведущих мировых морских держав и сохранит этот статус в будущем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.
В других европейских странах летальность от коронавируса составляет от 8% до 13%, в России 1,5% — отметил Путин.
В целом нам пока удается проходить пандемию с минимальными потерями, но угроза пока сохраняется — Владимир Путин о коронавирусе.
Путин обозначил цель по переоснащению и модернизации военно-морского флота
К 2027 году в составе Военно-морского флота России должно находиться не менее 70% современных кораблей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.
«Загружать предприятия Крыма будем точно», — пообещал судостроителям Путин.
Отдельная мера поддержки предложена для крымских судостроителей — субсидировать 30% стоимости судна для тех судовладельцев, которые захотят заказать на крымских верфях новые суда, добавил Путин.
В частности, напомнил Владимир Путин, мерами поддержки предусмотрено субсидирование выплат процентов по лизингу и кредитам: в этом году на эти меры предусмотрено 3,8 млрд рублей, столько же — в 2021—2022 годах. На сам лизинг уже направлено 27 млрд, в 2020—2022 годах — по 5 млрд рублей.
«Есть ещё мера поддержки — выплата утилизационного гранта, на эти цели истратили миллиард, в этом году 500 млн, в 2021−22 тоже по 500 млн», — отметил президент.
Владимир Путин встретился с коллективом керченского предприятия «Залив» и рассказал о мерах поддержки отрасли.
ВМФ России помогает поддерживать стратегический баланс в мире — Путин
Военно-морской флот играет исключительную роль в обеспечении безопасности России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.
Шесть новых боевых кораблей укрепят потенциал ВМФ — Путин
Закладываемые 20 июля шесть новых боевых кораблей повысят стратегические возможности российского Военно-морского флота. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.
«Еще раз поздравляю вас с церемонией закладки кораблей и желаю успехов!» — Владимир Путин
«Наша страна входит в число ведущих морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. Так должно быть и так будет всегда», — сказал Владимир Путин, обращаясь к судостроителям.
Параллельно в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» 20 июля закладываются два фрегата — «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев».
Путин поздравил судостроителей с закладкой шести новых боевых кораблей
На трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.
Владимир Путин и Игорь Обрубов, гендиректор предприятия «Залив», торжественно закладывают на предприятии универсальный десантный корабль «Иван Рогов».
Мы гордимся мастерством тех, кто строит отечественный флот. Благодаря вам, кораблестроителям, военным морякам, Россия входит в число крупнейших морских держав, сказал Владимир Путин.
Путин: Будем и впредь держать курс на создание боеспособного флота. К 2027 году доля современных кораблей ВМФ превысит 70%.
Атомные подлодки, заложенные в Северодвинске также 20 июля, получат названия городов воинской славы — «Воронеж» и «Владивосток» — Путин.