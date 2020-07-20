Верхняя Пышма, Свердловская область, , 07:38 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области суд рассмотрит ещё одно дело схимонаха Сергия (Николая Романова). Его собираются привлечь по статье 20.3.1 КоАП РФ, говорится в картотеке дел.

Речь в ней идёт о возбуждении ненависти либо вражды. Заседание городского суда назначено на 16:00 по местному времени 20 июля. Схимонаху грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательные работы на период до 100 часов либо арест на срок до 15 суток. Дело рассмотрит судья Сергей Анпилогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля церковный суд лишил Сергия сана. А 7-го мировой судья оштрафовал его на 90 тыс. рублей за фейк.