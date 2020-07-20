Петропавловск-Камчатский, , 04:26 — REGNUM Врио главы Камчатки Владимир Солодов первым подал пакет документов для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме.

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Солодов идёт на выборы самовыдвиженцем. Он представил в избирательную комиссию 60 подписей муниципальных депутатов и глав, а также 5215 подписей жителей Камчатки, которые поддерживают его выдвижение на пост губернатора.

Приём документов от кандидатов избирком Камчатки будет вести до 29 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября выборы губернаторов состоятся в двух субъектах Дальнего Востока — на Камчатке и в Еврейской автономной области.

На пост губернатора Камчатки выдвинулись 16 кандидатов.