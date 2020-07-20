Оттава, , 04:15 — REGNUM Бортовые самописцы разбившегося в Иране самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» уже прибыли в Париж, заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter.

«Мы получили подтверждение того, что черные ящики с рейса PS752 прибыли в Париж и завтра будет направлены в BEA для расшифровки», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января 2020 года у столицы Ирана произошло крушение пассажирского авиалайнера Boeing 737. В результате катастрофы погибли 176 человек. Позднее иранские власти признали, что самолет был сбит по ошибке ракетой.

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