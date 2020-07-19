Минск, , 23:11 — REGNUM Бывший директор Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан в Белоруссии, начал давать показания. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«И этот (Бабарико) уже зарыдал, когда не зарегистрировали (кандидатом в президенты), зарыдал и начал показания давать», — сказал Лукашенко на встрече с активом Витебской области.

Лукашенко также добавил, что поручил правоохранителям"подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня бывший глава «Белгазпромбанка» и получивший отказ в регистрации претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом были задержаны по подозрению в совершении экономических преступлений. Так, по данным телеканала «Беларусь 1», белорусская дочерняя структура Газпрома ОАО «Белгазпромбанк» длительное время занималась «рейдерством» в Белоруссии.

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