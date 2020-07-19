Москва, , 22:49 — REGNUM Министерство иностранных дел России не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году граждане РФ, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены. Об этом 19 июля заявили в МИД России.

«МИД России не подтверждает», — заявили ТАСС в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в заявлении представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой сообщалось, что правительство национального согласия Ливии (ПНС) заявило о скором решении вопроса об освобождении граждан России, арестованных в 2019 году.

Напомним, Максим Шугалей и его коллеги прибыли в мае 2019 года в Ливию для проведения социологических исследований в преддверии саммита «Россия — Африка». Поездка была согласована с триполитанскими властями, однако Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана захватили вооруженные бандиты. Сейчас они находятся в частной тюрьме.

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