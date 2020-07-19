, 22:02 — REGNUM Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украина может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий властей.

По его словам, местные украинские чиновники «создают у себя в регионах частные армии», которые финансируются из государственного бюджета.

В Одессе есть муниципальная охрана, «просто обычные головорезы», которые «ходят в форме и с оружием», уточнил он.

«Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что на Украине отсутствует государство. Есть лишь чиновники, которые действуют именем государства, которого не существует. При этом качество жизни в стране определено принадлежностью человека к той или иной социальной группе, сказал он.

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