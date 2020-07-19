Минск, , 21:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у его оппонентов есть план по силовому свержению власти, передает 19 июля телеканал ОНТ.

Белорусский лидер заявил, что считает актуальным повторение в ходе текущей президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда была предпринята попытка свержения действующей власти.

«Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален», — сказал Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа должно состоятся основное голосование на выборах президента страны. В разгар предвыборной кампании, в частности, был заключен под стражу основной соперник Александра Лукашенко на президентских выборах — Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард Бабарико.

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