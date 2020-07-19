Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации, заявив, что благодаря этим базам США одержали победу в двух «прекрасных мировых войнах».

«Мы выиграли две мировые войны, … две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из «Форта Брэгг», мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что он не будет переименовывать военные базы вооруженных сил Соединенных Штатов, названные в честь военноначальников армии Конфедерации времен Гражданской войны (1861—1865).

Напомним, в США вспыхнула волна расовых протестов после того, как полицейские в Миннеаполисе убили афроамериканца Джорджа Флойда.

Читайте также: Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из Конгресса США