Вашингтон, , 20:47 — REGNUM К «уничтожению Америки» может привести возможная победа на президентских выборах бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена. Об этом 19 июля написал действующий глава Белого дома США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Радикальные левые демократы (в США), которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем, — написал Трамп. — Невообразимые ужасы произойдут с Америкой».

Президент США обратил внимание подписчиков на город Портленд, где проходят акции протеста. По его словам, местные политики совсем не против того, что в городе уже 50 дней «анархия».

»Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, — написал Трамп. — Нет!«

19 июля телеканал Fox News со ссылкой на данные опроса сообщил, что экс-вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа по популярности на 8 процентных пунктов.

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