Дамаск, , 20:13 — REGNUM Высший судебный комитет Сирии продлил процесс голосования на парламентских выборах в стране на четыре часа. Об этом 19 июля сообщает SANA.

Отмечается, что участки закроются в 23:00 по местному времени (совпадает с мск).

Как сообщало ИА REGNUM, это третьи за время войны в Сирии выборы в законодательный орган страны. Голосование охватывает около 70% территории страны, которая находится под контролем правительства. Эксперты вновь ожидают победы Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), которую возглавляет президент САР Башар Асад.

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