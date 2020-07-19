Минск, , 20:12 — REGNUM Информация о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы госпитализирован, не соответствует действительности. Об этом 19 июля сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, комментируя распространенную в ряде Telegram-каналов информацию.

«Традиционное — не дождётесь (распространители этих слухов)», — заявила пресс-секретарь белорусского лидера.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.

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