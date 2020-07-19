Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Мэри Трамп, которая является племянницей действующего президента США, написала «ужасную и лживую книгу». Об этом 19 июля заявил глава Белого дома США в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Мэри, которой должно быть стыдно, трудно назвать «любимчиком» в семье.

«Никогда не сказал этого, если бы она (Мэри Трамп) не написала книгу, которая настолько глупая, ужасная и лживая», — сказал Дональд Трамп.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на издателя Simon and Schuster сообщил, что книга племянницы американского президента Мэри Трамп в первый день продаж была распродана тиражом в 950 тысяч экземпляров.

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