Москва, , 18:58 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля намерена обсудить поправки в КоАП, существенно ужесточающие штрафы за торговлю насваем и снюсом, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Государственная дума Duma.gov.ru

Комитет Госдумы по госстроительству на заседании 16 июля поддержал ко второму чтению поправку, согласно которой продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий будет штрафоваться на сумму 20 тыс. — 40 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц штраф составит от 40 тыс. — до 70 тыс. рублей, а для юрлиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Штраф за оптовую или розничную продажу насвая и снюса составит для граждан от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

В декабре 2019 года Госдума в первом чтении приняла поправки, приравнивающие электронные сигареты к традиционным — законопроект ограничивает использование электронных курительных изделий (вейпов) и кальянов и запрещает их продажу несовершеннолетним. Профильный комитет Госдумы по охране здоровья до сих пор не смог согласовать законопроект ко второму чтению.