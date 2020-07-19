Оттава, 19 июля 2020, 18:40 — REGNUM Правоохранительные органы Канады считают появление антинацистского граффити на монументе, посвящённом дивизии СС «Галичина», «преступлением ненависти». Полиция начала расследование произошедшего, сообщает ottawacitizen.com.
В конце июне на установленном на украинском кладбище св. Владимира в г. Оквилл кенотафе, посвящённом дивизии СС «Галичина», состоявшей из этнических украинцев и прославившейся участием в многочисленных карательных акциях, появилась надпись «Nazi war monument» («Нацистский военный монумент»). Полиция сочла появление граффити «преступлением на почве ненависти» и начала расследование.
В то же время шеф местной полиции Стив Таннер высказал точку зрения, отличающуюся от позиции полицейского управления. «В Канаде не поддерживают нацистов, и нигде не должны поддерживать. Нацисты/эсэсовцы ни в коем случае не являются неподсудной группой по любому законодательству, связанному с преступлениями на почве ненависти. Самое плохое в данной ситуации, что такие памятники вообще существуют», — сообщил он в Twitter.
Напомним, значительная часть украинской диаспоры в Канаде продолжает считать членов коллаборантских формирований и подразделений СС «борцами за свободу Украины» и почитать их как национальных героев.