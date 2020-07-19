Вашингтон, , 18:14 — REGNUM У главы Белого дома США Дональда Трампа хорошие отношения с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом 19 июля сообщил сам глава государства в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, 18 июля он провел встречу с Фаучи. Глава США отметил, что у него хорошие отношения с главным инфекционистом, однако он является «паникером».

»Он (Энтони Фаучи) немного паникер, — сказал Трамп. — Все нормально».

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп во время ответов на вопросы журналистов в ходе круглого стола в Белом доме рассказал, что он не всегда соглашается с директором американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

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