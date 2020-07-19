Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Бывший американский вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа по популярности на восемь процентных пунктов. Об этом передает телеканал Fox News.

Так, 49% респондентов готовы голосовать за Байдена, а 41% — за переизбрание республиканца Трампа на второй срок. Еще 10% опрошенных заявили, что не определились в данном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоятся 3 ноября. В настоящее время опросы показывают, что рейтинг Трампа уступает рейтингу его главного оппонента от Демократической партии Джо Байдена.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства демократа Джо Байдена в плагиате экономической программы.

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