Лондон, , 17:29 — REGNUM В том, что представители спецслужб Российской Федерации якобы «причастны» к попытке похитить разработки по вакцине от коронавируса, уверены власти Великобритании. Об этом сообщил 19 июля министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в интервью телеканалу Sky News.

«Мы (власти Великобритании) совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были задействованы в кибератаке», — сказал он.

По его словам, цель кибератаки на научные организации — или «получение выгоды от ведущейся научно-исследовательской деятельности», или «подрывная работа».

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании сообщил, что Британия, США и Канада опубликовали совместное заявление, обвиняющее спецслужбы РФ в попытке украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса.

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