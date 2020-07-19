Прага, , 17:17 — REGNUM Чешский центр анализа безопасности и предотвращения угроз (СВАР) не имеет отношения к экс-журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-менеджера центра Игоря Суворова.

«Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии, — сказал Суворов. — Этим могут заниматься более авторитетные центры».

Он добавил, что все публикации центра СВАР, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке, находятся в отрытом доступе на сайте cbap.cz.

Читайте также: Руководители нескольких российских СМИ поручились за Сафронова

Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава центра СВАР Мартин Лариш является другом Сафронова. Также сообщалось, что Лариш является кадровым сотрудником чешских спецслужб. Сам чех назвал это «полным бредом» и «дезинформационным вбросом».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Сафронову были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее следователи ФСБ России провели обыск в квартире экс-журналиста. Его подозревают в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.

Читайте также: Адвокат: Сафронова выдал ФСБ генерал СВР