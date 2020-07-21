Скопье, , 19:03 — REGNUM Доверие населения к традиционным македонским партиям — СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) и ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) — неуклонно снижается, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов. Это вкупе с низкой явкой (51.34%) на выборах 15 июля привело к тому, то албанцы оказались представлены в парламенте Северной Македонии наибольшим числом депутатов за всю историю страны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в новом парламенте албанских депутатов будет более четверти — 33 из 120. Из них 15 приходится на Демократический союз за интеграцию, 12 на оппозиционный блок «Альянса за албанцев» и «Альтернативы», 4 на движение «Беса», один на Албанскую демократическую партию и один албанский голос будет звучать из стана СДСМ.

Всего четыре года назад (когда явка на выборах составила 66%) число албанских депутатов было гораздо скромнее — всего 22. До 2020 года максимальным количеством депутатов, которого удавалось добиться албанцам, было 30.

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