Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Контроль над протестующими в американском городе Портленд потеряли местные власти. Об этом 19 июля написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти США) пытаемся помочь Портленду.. — написал глава Белого дома. — Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями».

По его словам, в стране должны защищать федеральную собственность и местных жителей, а в Портленде «упустили момент».

Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.

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