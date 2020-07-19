Приштина, , 18:32 — REGNUM По возвращении из Гааги президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 18 июля обратился к согражданам с видеообращением по итогам своего 30-часового допроса Специальным трибуналом по Косово.

Видеообращение Хашима Тачи по итогам его 30-часового допроса Специальным трибуналом по Косово. 18 июля 2020 года President-ksgov.net

По словам Тачи, он «полностью уважает процесс раскрытия всей правды о его роли в освободительной борьбе за свободу и независимость. По этическим причинами и в связи с законодательными ограничениями он не могу вдаваться в конкретные подробности рассказывая о следствии. Но, с другой стороны, не может ничем не поделиться с согражданами».

Тачи выразил убежденность в том, что по окончании расследования он будет признан «чистым как слеза».

Напомним, Тачи обвиняют в убийстве более ста человек, военных преступлениях, пытках и устранении политических соперников. Слушание показаний Тачи в Гааге проходило в течение четырех дней — с понедельника 13 июля до четверга 17 июля включительно. Из Нидерландов политик отправился в Тирану, где встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой, а затем в Косово.

После допроса Тачи встречали как героя, однако есть вероятность того, что радостные возгласы были куплены Тачи для поддержания образа.

Читайте также: Косово: президент Тачи празднует победу системы над демократией

Читайте также: Президент Косово Тачи — экс-премьер-министру Курти: «Я ударю первым»

Читайте ранее в этом сюжете: Слушание показаний главы Косово Тачи в Гааге продлилось четыре дня