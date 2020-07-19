Приштина, , 17:32 — REGNUM Глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 18 июля опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook обращение к согражданам, в котором рассказал о подробностях своего пребывания в Гааге, где он присутствовал в качестве обвиняемого. Тем не менее, часть обращения Тачи была посвящена диалогу между Косово и Сербией.

Политик подчеркнул необходимость цивилизованного диалога между политическими силами и заявил, что «Косово должно культивировать многосторонность мышления и поддерживать конструктивное противостояние правительства и оппозиции». Такое противостояние, тем не менее, не должно препятствовать тому, чтобы в диалоге с Сербией Косово выступало с единой позицией «как образцовое государство, какое у нас было в Рамбуйе, Вене и Брюсселе».

Глава администрации Тачи Беким Чоллаку на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что «технический диалог под руководством ЕС не соответствует интересам Косово». По словам Чоллаку, такой диалог позволит Сербии открыть новые главы переговоров о вступлении в ЕС, но не поможет Косово выйти из нынешнего статус-кво и изоляции. Целью диалога должно быть окончательное политическое соглашение о взаимном признании.

Напомним, после встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдуллы Хоти в Брюсселе было принято решение о продолжении диалога на техническом уровне.

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