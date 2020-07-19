Приштина, , 17:55 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти 19 июля сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что благодаря поддержке США и ЕС Косово удалось за месяц вернуть себе «прежний статус».

По словам Хоти, диалог в Брюсселе в конечном итоге приведет к заключению соглашения, которое вернет Косово то, что ему принадлежит — статус равноправного и интегрированного члена большой евроатлантической семьи.

Политик подчеркнул, что в ходе диалога между Сербией и Косово за последний месяц даже не упоминался вопрос о территориальной целостности края.

Напомним, ранее в администрации президента Косово Хашима Тачи выступили против технического диалога при посредничестве ЕС как не соответствующего интересам Косово.

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