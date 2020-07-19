Анкара, 19 июля 2020, 16:36 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинспектировал ход работ по преобразованию собора Святой Софии в мечеть, сообщает 19 июля Anadolu.
Отмечается, что Эрдогана сопровождали глава минкультуры страны Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая, глава МВД Сулейман Сойлу и глава Управления по делам религий Али Эрбаш.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции аннулировали решение 1934 года о наделении Святой Софии статусом музея. Здание передано мусульманской общине для богослужений.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские туристы выиграют от изменения статуса собора Святой Софии, поскольку вход в него станет бесплатным.
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