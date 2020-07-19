История вопроса

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции и глава правящей Партии справедливости и развития, обычно каждый год ставит вопрос о преобразовании стамбульского музея Айя-София (в прошлом христианского собора Святой Софии в Византии и мечети в Османской империи) в место мусульманского культа. К этому уже привыкли. Но в 2020 году ситуация со Святой Софией обострилась. Стало складываться ощущение, что Эрдоган настроен в пользу мечети как никогда серьезно. За сохранение статус-кво в отношении ныне действующего музея высказались Россия, США, Греция и Франция. Однако, прислушается ли к ним Анкара, остается под вопросом.