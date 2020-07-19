Приштина, , 17:40 — REGNUM Глава Европейского движения косовских сербов и бывший депутат парламента самопровозглашенного Косово Рада Трайкович 19 июля заявила, что «формирование местного моноэтничного (т.е. албанского — ИА REGNUM) самоуправления в муниципалитете Сербии Буяновац произошло при прямом участии Тираны, что свидетельствует о том, что диалогом между Сербией и Косово руководят Александр Вучич (президент Сербии — ИА REGNUM) и Эди Рама (премьер-министр Албании — ИА REGNUM)».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербский политик заявила, что коалиция албанских партий, вошедших в Муниципальную ассамблею в Буяноваце, была сформирована в Тиране. По словам Трайкович, визит главы МИД Албании Гента Цакая в Буяновац, Прешево и Медведжу (муниципалитеты Сербии с албанским населением) произошел с ведома и разрешения Белграда.

В ходе своего визита Цакай заявил, что «будет хорошо, если власть в Буяноваце будет принадлежать только албанцам».

По словам Трайкович, албанцы непрямым путем выдавливают сербское население из населенных ими муниципалитетов Сербии.

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