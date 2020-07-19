Доха, , 15:59 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль Тани провел переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщает в воскресенье, 19 июля, Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, встреча представителей двух стран, детали которой не обнародованы, прошла во дворце Аль-Бахр в Дохе.

В январе политический аналитик и бывший турецкий политик Айкан Эрдемир в статье для издания The National Interest сообщил, что США должны остановить злонамеренное поведение Турции и Катара на Ближнем Востоке.

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