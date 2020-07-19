Дамаск, , 15:47 — REGNUM Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад вместе со своей супругой Асмой Асад проголосовали на выборах в парламент страны. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба президента Сирии.

Башар и Асма Асады Ricardo Stuckert Agência Brasil

Напомним, что это уже третьи за время войны в Сирии выборы в законодательный орган Сирийской Арабской Республики. Голосование охватывает около 70 процентов территории страны, которая находится под контролем правительства. Эксперты вновь ожидают победы Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), которую возглавляет Асад.